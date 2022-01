Dekrety jako plevel?

Fialova vláda hodlá zrušit v právním řádu vše, co nedává smysl. Aspoň tak to tvrdil ministr pro legislativu Michal Šalomoun v jednom rozhovoru z prosince loňského roku. »Stávající koalice si vetkla ambici zrušit v právním řádu všechno, co přestalo dávat smysl. Je vlastně otázkou, jak do tohoto naskočit a tuto ambici naplnit.«

Tenhle rozhovor jsem si znovu ve starším denním tisku vyhledala poté, co na vlnách Českého rozhlasu zazněl 4. ledna podle mě naprosto nehorázný příspěvek Lídy Rakušanové. Při poslechu jejích slov jsem měla dojem, že snad v rozhlase vyštrachali archivní pořad Svobodné Evropy před desetiletími, kdy tato novinářka, trvale hájící zájmy Sudetoněmeckého landsmanšaftu, pracovala v československém oddělení RFE a štvala proti Československu.

Podívejme se, co tedy čtvrtý lednový den pravila: »Na osm tisíc vyhaslých právních norem, zákonů, předpisů a vyhlášek, které za posledních sto let zaplevelily Sbírku zákonů, z ní hodlají zákonodárci v roce 2022 odstranit. Na ministerstvu vnitra už mají jejich soupis. Poválečné dekrety prezidenta Edvarda Beneše, jimiž byli zdejší sudetští Němci zbaveni občanských práv i majetku a odsunuti do Německa, v něm ale nejsou. A to s odůvodněním, že ač tyto dekrety vykazují charakteristické znaky dávno vyhaslých právních předpisů, mají prý ještě pořád ‚významné politické či mezinárodní dopady‘.«

Jak vidno, Rakušanová lituje, že odstranění těchto dekretů z právního řádu nebude až tak jednoduché, tedy ani u této nové vlády, jejíž ministr zahraničí neskrývá, že by mu nevadil sraz SL v České republice.

Podle Rakušanové s »čestnou výjimkou lidovců zneužívají mnozí zdejší politici už přes třicet let poválečné dekrety k bezostyšné manipulaci s voliči... Dekrety sice oficiálně prohlašují za vyhaslé, ale dokud se z nich dají vykřesat jiskry strachu z tradičního nepřítele, není šance, že by se jich vzdali. Je to pro ně ideální příležitost předvést se v roli chrabrých bojovníků za údajné národní zájmy«. No, a aby byla její jedovatá slina adresná, obzvláště v tomto prý vyniká prezident Miloš Zeman.

Komentátorka soudí, že vláda Petra Fialy má teď vynikající příležitost toto vše napravit a »poválečných dekretů se v rámci odplevelení Sbírky zákonů elegantně zbavit«. Nejsou totiž dneska už ničím jiným než »naším vlastním, domácím strašidlem zděděným z dob komunismu«.

Ideologickou přednášku paní Rakušanové tedy posluchači vyslechli (na toto téma hovoří opakovaně!) a mnohým jistě zatrnulo, když prezidentské dekrety přirovnala k plevelu! Někdo by jí měl také vysvětlit, že tyto ústavní dekrety nemají žádnou spojitost s čímkoli, co ona nazývá komunismem. Přijímány byly prezidentem Edvardem Benešem za druhé světové války v exilu a bezprostředně po ní.

Budiž, v rámci svobody projevu zazněl názor Lídy Rakušanové. Problém však vidím v tom, že ve stejně významném čase, na stejných veřejnoprávních vlnách nezazní názor opačný.

Monika HOŘENÍ