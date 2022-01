Ilustrační FOTO - Pixabay

Šikana škol a podpora popíračů covidu

Polští poslanci ve čtvrtek schválili kontroverzní zákon, který posílí vládní kontrolu nad školami. Podle kritiků by nový zákon mohl vést k omezení výuky o sexuálních menšinách a reprodukčních právech, uvedla agentura Reuters.

Nový předpis od začátku kritizují nevládní organizace, učitelské odbory a také samosprávy, uvedla televize TVN 24. Pro přijetí zákona hlasovalo 227 poslanců, převážně z vládnoucí autoritářské konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS), proti bylo 214 zákonodárců. Předloha se nyní přesune do Senátu, kde má většinu opozice, která zákon nejspíše zamítne. Konečné slovo ale bude mít opět Sejm, tedy dolní komora parlamentu, ve které mají PiS a její spojenci bohužel stále většinu.

PiS tvrdí, že změny jsou nutné k ochraně dětí, zatímco podle odpůrců jde o součást širší snahy odstranit liberální postoje z veřejného života. Odpůrci také tvrdí, že zákon by omezil práva rodičů rozhodovat o vzdělání svých dětí a také by zbavil pravomocí ředitele škol.

Podle nového zákona bude muset aktivity nevládních organizací ve školách schvalovat vládou jmenovaný kurátor. Zákon by také usnadnil propouštění ředitelů škol. Ministr školství Przemyslaw Czarnek řekl, že kurátoři by měli mít pravomoc zablokovat jakékoli programy, které by »ohrožovaly morálku dětí«, zejména pokud jde o sexuální výchovu.

Levicová poslankyně Agnieszka Dziemianowiczová-Baková obvinila ministra Czarneka, že pracuje na »politizaci škol«, místo aby řešil deprese či extrémní chudobu mezi polskými dětmi.

Agnieszka Dziemianowiczová-Baková. FOTO - Wikimedia commons

Od svého nástupu k moci v roce 2015 zavedla i podle ČTK nacionalistická vláda PiS řadu školských reforem soustředěných na obranu tradičních křesťanských hodnot a výuku v (tzv.) vlasteneckém duchu, poznamenal Reuters.

Při plánovaném prvním čtení sporného zákona se před sněmovnou demonstrovalo. Zaznívala tam i hesla jako »výchova, ne indoktrinace« či »svobodné školy, ne stranické«, připomíná TVN 24.

A Lex Czarnek navíc není jediným takovým aktuálním faux paux polské vlády. Třináct ze 17 členů polské Lékařské rady, poradního orgánu vlády pro pandemii COVID-19, oznámilo rezignaci. Ve zdůvodnění uvedli, že jejich doporučení kabinet nepromítá do svých reálných kroků, vadí jim i vládní tolerance k popíračům covidu. »Jako lékařská rada jsme byli opakovaně obviňováni, že nemáme dostatečný vliv na kroky vlády. Zároveň jsme zaznamenali rostoucí toleranci k chování skupin popírajících hrozbu covidu i význam očkování v boji proti pandemii, kterou vyjadřovali i členové vlády nebo vládní úředníci,« citoval server Onet.pl z prohlášení 13 odcházejících členů rady.

Rozpor mezi vědou podloženými doporučeními a praktickými kroky vlády se podle nich stal zvlášť zjevný v souvislosti s velmi omezenými restrikcemi během podzimní vlny epidemie covidu i za současné hrozby spojené s nakažlivější variantou omikron, a to navzdory »obrovskému počtu očekávaných úmrtí«. Ta se přitom potvrzují. Tento týden umíralo v 38milionovém Polsku na COVID-19 až 500 lidí denně!

Odstoupení členů rady přichází po jejich opakovaných výzvách, aby vláda přijala přísnější opatření proti šíření epidemie a vedla aktivněji kampaň na podporu očkování proti covidu. Několik členů vládní většiny se otevřeně staví proti očkování, přičemž vláda vedená PiS je v parlamentu závislá na jejich hlasech, připomněla agentura AFP.

Podle polského ministerstva zdravotnictví bylo dvěma dávkami očkováno přibližně 21 milionů obyvatel Polska, více než osm milionů lidí již dostalo třetí dávku. Polsko aktuálně zaznamenalo 4,28 milionu případů koronavirové infekce a 101 841 úmrtí v souvislosti s covidem.

(rom)