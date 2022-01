Americký prezident Joe Biden. FOTO - Wikimedia commons

Biden bojuje za volební práva slabých

Americký prezident Joe Biden v úterý ve svém projevu v Atlantě vyzval k částečnému zrušení obstrukčních pravidel Senátu, která v současnosti využívají republikáni pro zablokování hlasování o demokraty prosazované revizi amerických volebních zákonů.

Biden dříve zrušení pojistky zvané filibuster označil za »velmi nebezpečné«, podle řady zákonodárců totiž podporuje v horní kongresové komoře legislativní kompromisy. V Atlantě však varoval, že je potřeba přijmout rozhodné kroky k »ochraně srdce a duše« Spojených států.

»Abychom ochránili naši demokracii, podporuji změnu jednacích pravidel Senátu, ať už je třeba je změnit jakýmkoli způsobem, aby se zabránilo menšině senátorů blokovat kroky týkající se hlasovacích práv (většiny),« uvedl Biden.

Prezident ve svém projevu přirovnal nynější situaci v USA k boji za volební práva ze 60. let 20. století, kdy byly přijaty klíčové zákony, jejichž cílem bylo ukončit rasovou segregaci.

Republikáni v posledním roce přijali s odkazem na zvýšení bezpečnosti voleb v řadě států nová pravidla, jež omezují možnosti, jak odevzdat volební lístek. To ale v praxi znamená, že jsou zákony navrženy tak, aby omezovaly volební práva vybraných (republikány obvykle nevolících) skupin obyvatelstva.

Kdo nechce führera, má smůlu

»Cílem bývalého prezidenta a jeho spojenců je zbavit volebního práva kohokoliv, kdo hlasuje proti nim. Je to takhle jednoduché,« řekl Biden ve státu Georgia, který byl po volbách z roku 2020 středobodem snah Trumpa o zvrácení volebních výsledků.

Demokraté přišli s několika návrhy týkajícími se volebních pravidel. První a zřejmě nejvýznamnější z nich by zakázal jednotlivým státům omezovat možnost korespondenčního hlasování, učinil by ze dne voleb státní svátek a zakázal by překreslování hranic volebních obvodů způsobem, který znevýhodňuje voliče z etnických menšin. Upravil by rovněž pravidla financování volebních kampaní.

Republikáni tyto změny nicméně odmítají jako nepřípustný zásah do pravomocí jednotlivých států a tvrdí, že se jimi demokraté snaží upravit pravidla hry zase ve svůj prospěch.

Návrh reformy prošel vloni v březnu demokraty ovládanou Sněmovnou reprezentantů, v Senátu jej však v červnu zastavila republikánská menšina za využití obstrukčních pravidel. Ta stanovují, že pro ukončení rozpravy a přikročení k hlasování je potřeba ve 100členné komoře 60 hlasů, ačkoliv k samotnému schválení daného bodu stačí většina, tedy 51 hlasů.

Unavený z toho být potichu

Biden byl 36 let senátorem a doposud se k možnosti upravit obstrukční pravidla vyjadřoval spíše zdrženlivě. V úterním projevu však prohlásil, že je »unavený z toho být potichu… Ze Senátu Spojených států, navrženého tak, aby byl nejlepším rozhodovacím orgánem na světě, zbyla bohužel jen skořápka,« řekl prezident s tím, že se pravidla jako filibuster nyní v horní komoře zneužívají.

Podle amerických médií je však nejasné, jaký bude mít Bidenův projev praktický dopad. Republikáni na demokratickou volební reformu zřejmě názor nezmění. K částečnému zrušení obstrukčních pravidel je zapotřebí za současné situace souhlas všech demokratických senátorů, několik z nich však bohužel pro Bílý dům dává dlouhodobě najevo, že změnu nepodporuje.

Den Martina Luthera Kinga

Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer řekl, že demokraté budou čekat do pondělí, kdy se slaví Den Martina Luthera Kinga. Republikáni do té doby buď musí v dostatečných počtech podpořit demokratický návrh reformy, nebo demokraté zahájí práci na změně pravidel Senátu.

Uvolnění filibusteru se ve Washingtonu považuje za tzv. nukleární možnost, tedy nejzazší možné řešení politických neshod. Republikánský lídr Mitch McConnell již demokraty potrumpovsku agresivně varoval, že v případě změny obstrukčních pravidel republikáni provoz horní komory zcela znehybní a začnou blokovat veškeré procedurální kroky.

Demokraté v minulosti upravili tato pravidla za vlády Baracka Obamy, když republikáni blokovali některé prezidentem navržené soudce a členy jeho administrativy. Republikáni pak podle ČTK výjimku z obstrukčních pravidel rozšířili v roce 2017 i pro potvrzování soudců do nejvyššího soudu…

(rj)