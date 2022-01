Ilustrační FOTO - Haló noviny

Omikron všude dál posiluje

Pracovní karanténa se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) bude týkat jen zdravotníků a pracovníků v sociálních službách. Podmínky pro pracovní karanténu určí krajské hygienické stanice.

Režim bude fungovat až ve chvíli, kdy to bude nezbytně nutné, aby nebyla ohrožena péče o pacienty nebo klienty. Lidé zařazení do pracovní karantény budou moci chodit do práce i v případě, že budou mít pozitivní antigenní samotest na koronavirus.

»Domnívám se, že z těch, co budou v karanténě, i ve zdravotnických zařízeních, se to bude týkat - i jednotky jsou vysoké procento,« řekl Válek.

Ředitelské volno

Školy budou od pondělí 17. ledna testovat žáky a zaměstnance na COVID-19 jen jednou týdně, po jednání vlády potvrdil Válek. Záchyt antigenním testem má být potvrzován přesnějšími PCR testy. Stejná pravidla mají platit i pro lyžařské kurzy.

Vzhledem k sílící vlně epidemie COVID-19 ministr školství Petr Gazdík (STAN) navrhne na zasedání vlády ve středu příští týden navýšit počet dnů ředitelského volna ze stávajících pěti o dalších deset, aby mohly školy flexibilně reagovat na vývoj epidemie. Návrh chce projednat ve stavu legislativní nouze.

Testování na COVID-19 ve školách v pondělí prokázalo významný nárůst virové zátěže u žáků i pedagogů. Válek očekává, že v pondělí bude omikron převládat už ve všech krajích. Podle aktuálních dat ministerstva testy ve čtvrtek v Česku prokázaly 11 675 případů koronaviru, o tři čtvrtiny víc než o týden dřív.

Samotestování zaměstnanců

Firmy budou od pondělí hlásit pozitivní samotesty zaměstnanců na COVID-19 přes stránku Samotestování na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Tam mohou rovnou požádat pro zaměstnance i o neschopenku. Autorizace k přihlášení na web bude přes datovou schránku. Podrobné informace ministerstvo zveřejní v manuálu k testování, který v současné době dokončuje. Na zakoupené testy firmám přispívají zdravotní pojišťovny. Podniky, které dosud zaměstnance netestovaly, budou moci žádat o peníze až v březnu.

Na webu bude po přihlášení dostupný formulář, kam firma zadá údaje o pozitivně testovaných zaměstnancích a může u každého také zvolit, jestli pro něj žádá neschopenku. Automaticky se tuto informaci dozví ministerstvo práce, respektive Česká správa sociálního zabezpečení, která neschopenky eviduje.

Po pozitivním antigenním samotestu bude karanténa na pět dní. Pokud se v té době u zaměstnance vyskytnou příznaky, nevrací se po pěti dnech do práce, ale kontaktuje svého praktického lékaře. Ten ho případně pošle na PCR test. Při pozitivním nastupuje do izolace, po negativním může karanténu okamžitě ukončit. Měsíčně jich bude možné absolvovat až pět, Válek již dříve uvedl, že zdarma budou jen pro očkované nebo ty, kteří prodělali COVID-19 v posledním půlroce.

Testy ve čtvrtek v ČR prokázaly 11 675 případů koronaviru, o tři čtvrtiny víc než o týden dřív. Pokračuje také nárůst incidence, na 100 000 obyvatel připadá za poslední týden 525 nově nakažených. Dále naopak ubývá lidí s COVID-19 v nemocnicích, jejich počet se poprvé od konce loňského října dostal pod 2000.

»Počet lidí, kteří mají podruhé pozitivní test na COVID-19, v posledních dnech roste a bude se ještě zvyšovat,« řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Poslední tři dny, kdy je pozitivních testů nad 12.000, jich je kolem 1400. Podle ředitelky Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Barbory Mackové je ale není možné považovat vždy za takzvané reinfekce, jejichž hlášení má mezinárodně stanovená pravidla. Například musí mít nakažený příznaky.

»Nová varianta mnohem pravděpodobněji proráží postinfekční imunitu a ty průlomové reinfekce začínají narůstat a zřejmě porostou dál,« řekl Dušek. Se sílící epidemií a rostoucím počtem nákaz podle něj opakovaných pozitivit vždy přibývá, už v minulých vlnách šlo o jednotky procent celkových záchytů. »Teď u omikronu to vypadá na růst velmi významný a předpokládejme ještě další růst,« dodal. K denním počtu záchytů je tento týden zhruba desetina navíc opakovaných nákaz.

(ng)